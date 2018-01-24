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В Шымкенте на ходу загорелся пассажирский автобус (ВИДЕО)23.01.2018
Происшествия  12:09

Шымкент. 23 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте на ходу загорелся пассажирский автобус, передает Kazakhstan Today.

"Сотрудники центра оперативного управления УВД Шымкента примерно в 10.50 по камерам видеонаблюдения заметили, что на улице Жибек Жолы загорелся автобус. На место направили экипаж дорожно-патрульной службы МПС УВД Шымкента и сообщили в департамент по чрезвычайным ситуациям. Пожар сразу же локализовали", - сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области.

В полиции установили, что пассажирский автобус марки "Шаулинь" 2014 года выпуска двигался по 22-му маршруту. На момент возгорания в автобусе находились два пассажира и водитель. Пострадавших нет. Место происшествия оцеплено полицейскими. Дознавателями назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства происшедшего.



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