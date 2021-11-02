В Шымкенте пятилетний ребенок разбился, выпав из окна четвертого этажа

ШЫМКЕНТ. 1 НОЯБРЯ - 30 октября в Шымкенте пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Он скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС по городу Шымкенту, сообщение о падении ребенка с четвертого этажа пятиэтажного дома по улице Гагарина поступило 30 октября в 23.18.
Мальчик 2017 года рождения остался без присмотра родителей и упал через окно лестничного пролета. В срочном порядке ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу, где, к сожалению, он скончался", - говорится в сообщении ведомства.
По информации ДЧС, с начала года на территории города Шымкента зарегистрировано семь случаев выпадения детей из окон. В четырех случаях дети погибли, в трех были травмированы.