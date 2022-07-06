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В Шымкенте 6-летний мальчик утонул в бассейне

05.07.2022, 11:49 24891
В Шымкенте 6-летний мальчик утонул в бассейне
Фото: ДЧС Шымкент
ШЫМКЕНТ. 5 ИЮЛЯ - В Шымкенте 6-летний мальчик, оставшись без присмотра, утонул в частном бассейне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла в частном бассейне города. Сообщение о гибели ребенка поступило в ДЧС города 4 июля в 16.37. 
 
В бассейн ребенок 2016 года рождения пришел купаться с родителями. Оставшись без присмотра, он упал в воду и утонул. 
 

Хотя шестилетний мальчик купался в спасательном круге, он ему не помог", - рассказали в ДЧС Шымкента.

 
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 

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В ДЧС прокомментировали ЧП на Тенгизе: произошел срыв фланцевого соединения трубопровода

06.07.2022, 20:09 1356
В ДЧС прокомментировали ЧП на Тенгизе: произошел срыв фланцевого соединения трубопровода
Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В ТОО "Тенгизшевройл" произошел срыв фланцевого соединения трубопровода, в результате чего два человека погибли, трое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 июля 2022 года в 09.55 в Жылыойском районе Атырауской области в 150 км от Кульсары в ТОО "Тенгизшевройл" на 42-м участке завода 3-го поколения при проведении гидротеста на трубопроводе произошел срыв фланцевого соединения, в результате которого на месте погиб работник ТОО "Сенимды Курылыс", гражданин 1985 года рождения", - сообщили в департаменте по ЧС Атырауской области. 

 
В клинике предприятия скончался работник ТОО "Агропром техника", гражданин 1985 года рождения. Кроме того, были доставлены в клинику ТОО "Тенгизшевройл" работники ТОО "Onstream Kazakhstan", ТОО "Сенимды Курылыс", ТОО "Мукан сервис", граждане 1996, 1993 и 1996 годов рождения.
 

В 13.15 воздушным судном ТОО "Тенгизшевройл" травмированный работник ТОО "Onstream Kazakhstan" 1996 года рождения, состояние которого оценивается как тяжелое, доставлен в хирургическое отделение областной больницы Атырау", - проинформировали в департаменте.

 
ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание.
 

В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа

06.07.2022, 19:10 2431
В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна 13-го этажа
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 3-летняя девочка выпала из окна многоэтажки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 июля текущего года в 21.57 из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, выпала 3-летняя девочка на козырек магазина. От полученных травм ребенок скончался на месте. В момент трагедии в доме находилась мама", - сообщили в столичном департаменте полиции. 

 
Полиция Нур-Султана призывает родителей соблюдать основные правила безопасности. Как отметили в ДП, большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном, риск падения очень велик. 
 
В пресс-службе дали рекомендации по защите детей от падения из окон:
 
  • не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка;
  • никогда не рассчитывайте на москитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;
  • установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;
  • отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. 
 
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из окна четвертого этажа упала трехлетняя девочка.
 

Руководство "Тенгизшевройл" выразило соболезнования семьям погибших работников

06.07.2022, 17:07 4656
Руководство "Тенгизшевройл" выразило соболезнования семьям погибших работников
Фото: Instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - ТОО "Тенгизшевройл" от имени руководства компании выразило соболезнования семьям погибших во время взрыва сотрудников на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пострадавшие сотрудники подрядной компании незамедлительно были доставлены в клинику ТШО. Они получают всю необходимую помощь. Соответствующие государственные органы были проинформированы о случившемся подрядными организациями в соответствии с законодательством РК", - сообщили в пресс-службе ТШО. 

 
Руководство компании выразило искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. 
 
Напомним, сегодня на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи. 
 
В связи с ЧП аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание, на котором распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших работников. 
 

 

ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание

06.07.2022, 16:12 4596
ЧП на Тенгизе: аким области провел экстренное совещание
Фото: facebook/акимат Атырауской области
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - Аким Атырауской области Серик Шапкенов сегодня провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием на месторождении Тенгиз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Серик Шапкенов выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь. Кроме того, глава региона поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам", - сообщает пресс-служба областного акимата.

 
Также для выявления причин аварии будет создана специальная комиссия, которая проведет расследование происшествия. 
 
Напомним, 6 июля 2022 года на строительной площадке во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 
О состоянии пострадавших работников рассказали врачи.
 

О состоянии пострадавших на Тенгизе рабочих рассказали врачи

06.07.2022, 16:04 6626
О состоянии пострадавших на Тенгизе рабочих рассказали врачи
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В управлении здравоохранения Атырауской области рассказали о состоянии рабочих, пострадавших во время взрыва на Тенгизском месторождении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время аварии на месторождении пострадали 5 рабочих. Погибли двое граждан. Один из погибших скончался на месте, второй - в медицинском учреждении "Клиника ТШО" на месторождении. Третьего пострадавшего доставили в областную больницу на самолете, принадлежащем ТОО "Тенгизшевройл". В настоящее время врачи проводят обследование пациента. Четвертый пострадавший рабочий был доставлен в Жылойскую районную больницу. Он получил закрытую травму тазобедренного сустава. Его состояние средне стабильное. Пятому пострадавшему оказывают психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения "Клиника ТШО" на месторождении", - сообщили в облздраве

 
Напомним, 6 июля на строительной площадке, во время гидроиспытательных работ с участием сотрудников подрядной компании Senimdi Kurylys и ее подрядных организаций произошел взрыв, в результате которого пострадали три и погибли два сотрудника подрядных компаний.
 

Суицид на Тенгизе: молодой работник покончил с собой на рабочем месте

06.07.2022, 15:38 7686
Суицид на Тенгизе: молодой работник покончил с собой на рабочем месте
Фото: depositphotos
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - На крупнейшем нефтяном месторождении Казахстана Тенгиз один из работников подрядной компании покончил с собой во время ночной смены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Sputnik, ЧП произошло минувшей ночью.
 

Погибший - 28-летний работник подрядной компании "Сенимды Курылыс". Он вышел в ночную смену и покончил с собой на рабочем месте. Его тело нашли коллеги и вызвали скорую, но было уже поздно", - сообщает агентство. 

 
Коллеги рассказали, что у молодого человека не было каких-либо конфликтов в коллективе. 
 
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту смерти рабочего начаты следственные мероприятия.
 
Напомним, сегодня на месторождении Тенгиз произошел взрыв. Ранее сообщалось об одном погибшем, однако позже в департаменте полиции уточнили, что погибли двое рабочих. Еще трое пострадали.
 

Погибли двое 37-летних рабочих. Пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по статье 156 "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе.

 
На месторождении проводили гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба не выдержала давления и взорвалась. Один рабочий погиб на месте. 
 

На месторождении Тенгиз произошел взрыв, есть погибшие

06.07.2022, 13:44 12401
На месторождении Тенгиз произошел взрыв, есть погибшие
Фото: кадр из видео
АТЫРАУ. 6 ИЮЛЯ - В соцсетях появилась информация о взрыве на Тенгизском месторождении, в результате которого погиб человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что взрыв произошел сегодня, 6 июля, около 10.30.
 

На месторождении Тенгиз проводился гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба, которая не смогла выдержать давление, взорвалась, и один рабочий погиб на месте. Информацию подтвердила компания "Тенгизшевройл", которая обещала предоставить информацию позже", - сообщается на странице IskerAdam в Instagram.

 
Пресс-секретарь управления здравоохранения Атырауской области Айша Кенжемуратова сообщила, что вызов скорой помощи с Тенгизского месторождения не поступил.
 

Пострадавшие не обращались за медицинской помощью в районную больницу", - рассказала Айша Кенжемуратова.

 
На данный момент на месторождении работы полностью приостановлены. Правоохранительные органы начали проверку, говорится в материале.
 
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Позже в департаменте полиции Атырауской области уточнили, что в резултате взрыва погибли два работника 1985 года рождения. Еще троим оказывается медицинская помощь. 
 
По данному факту начато расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
 
 

Пожар на базах отдыха на побережье Алаколя: начато досудебное расследование

05.07.2022, 20:16 21091
Пожар на базах отдыха на побережье Алаколя: начато досудебное расследование
Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd/
УРДЖАР. 5 ИЮЛЯ - По факту крупного пожара на территории нескольких баз отдыха в Абайской области начато досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы ДЧС ВКО, в результате пожара пострадало:
 
на базе отдыха "Керуен" - 2 корпуса, 1 прачечная, 7 коттеджей;
 
на базе "Айгерим" - 4 домика; 
 
на базе "Жибек Жолы" - 1 дом, 1 баня, 1 туалет;
 
на базе "Алихан" - 8 корпусов, 1 столовая.
 
Причина пожара устанавливается специалистами испытательной пожарной лаборатории. Начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
 
По результатам будет принято процессуальное решение.
 
Напомним, 4 июля в 23.20 на одной из баз отдыха в Урджарском районе на озере Алаколь произошел пожар. Впоследствии из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние базы отдыха. Совместными усилиями пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидирован в 05.40 5 июля. Предварительная площадь составила 3000 квадратных метров. От огня пострадало 4 базы отдыха.

 

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