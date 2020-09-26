Шымкент. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Шымкенте легковушка врезалась в экскаватор, погиб 11-месячный ребенок, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте иномарка на скорости влетела в экскаватор. На месте умер 11-месячный ребенок, позже в больнице скончался один из трех взрослых, сообщает телеканал " Астана ".

Жуткая авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель спецтехники совершает поворот, пренебрегая правилам дорожного движения. В это время в него на полном ходу врезается легковушка. Очевидцы с трудом вытащили пострадавших. Сейчас за жизнь двоих выживших борются врачи.

Женщине в экстренном порядке была произведена операция по поводу разрыва печени. В данный момент состояние стабильно тяжелое. Находится в реанимационном отделении. У третьего больного состояние стабильное", - сообщил врач-хирург ОКБ Тимур Турганбеков.

Не менее жуткая авария произошла накануне в Туркестанской области. Там столкнулись 2 иномарки. Три человека погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Двое пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. По факту ДТП полиция проводит расследование.

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