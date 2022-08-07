ШЫМКЕНТ. 6 АВГУСТА - В Шымкенте ребенка ударило током, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным областного ДЧС, 9-летний ребенок играл в подвале многоэтажного дома в Енбекшинском районе, открыл электрический щит и получил удар током, сообщает Otyrar.kz.
Со слов матери, ребенок получил электротравму в области головы.
Получив удар электрического тока, он потерял сознание. Ребенку поставили диагноз - "ожог волосистой части головы, электротравма 3 степени, состояние тяжелое".
Ребенок находится в реанимационном отделении городской детской больницы.