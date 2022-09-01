Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 31 АВГУСТА - В Шымкенте ребенок выпал из окна многоэтажки с высоты третьего этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла 28 августа в пятиэтажном многоквартирном жилом доме № 2 в микрорайоне Акжаик Каратауского района. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2016 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Ребенок госпитализирован с диагнозом "перелом поясничного отдела позвоночника, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма", сообщает Otyrar.kz.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента, за последние 8 месяцев это пятый случай падения ребенка из окна. Родителей призывают соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.