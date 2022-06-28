В Шымкенте в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон

ШЫМКЕНТ. 27 ИЮНЯ - В Шымкенте из-за сильной жары в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во дворе жилого дома в багажнике автомобиля взорвался маленький газовый баллон, информирует телеканал "Хабар 24".
Сообщается, что в результате шесть человек обратились за медицинской помощью. Четверо из них - дети. Их состояние врачи оценили как легкой степени тяжести. Им назначено амбулаторное лечение.
Как сообщили в департаменте по ЧС, предварительная причина происшествия - перегрев багажника автомобиля от солнечных лучей. В мегаполисе сейчас столбик термометра поднимается до 45 градусов. Спасатели просят горожан быть осторожными и не хранить легковоспламеняющиеся предметы в багажниках авто.