В степи Мангистауской области совершил вынужденную посадку самолет санавиации с больной пациенткой на борту

АКТАУ. 28 ИЮЛЯ - Совершивший вынужденную посадку самолет перевозил из Бейнеу в Актау врачей и женщину, у которой диагностировали инфаркт. Пилот сумел посадить судно в степи, несмотря на пыльную бурю. Об этом сообщает директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал директор областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, на борту самолета находилась женщина, у которой диагностировали инфаркт. Ее должны были транспортировать в Актау для оказания медицинской помощи, сообщает Lada.kz

У жительницы Бейнеуского района, 1972 года рождения, был диагностирован острый инфаркт миокарда. Борт с пациенткой прилетел в Международный аэропорт Актау, но из-за непогоды им не разрешили совершить посадку. По этой причине пилот самолета самостоятельно решил совершить посадку в степи близ аэропорта. Тем самым он спас жизнь женщине", - рассказал директор областной станции скорой помощи.

По словам Айларбека Шыршыкбаева, после того, как самолет приземлился в степи, медикам удалось доставить женщину на машине в Мангистаускую областную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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