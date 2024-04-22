В Талдыкоргане на мусорном полигоне произошел пожар

Уровень воды поднимается на реках ВКО, области Абай, а также на реке Нура в Акмолинской области

Фото: МЧС РК

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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет назвал регионы, в которых сохраняется угроза паводков и повышение уровня воды в реках.





Выпущены два гидрологических штормовых предупреждения по Восточно-Казахстанской области и области Абай с 19 по 20 апреля.





С продолжением интенсивного снеготаяния в среднегорной зоне в период с 19 по 22 апреля ожидается формирование склонового стока, дальнейшие подъемы уровня воды на реках и превышение критических отметок", - рассказала на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.





Также продолжается повышение уровня воды на реке Нура в Акмолинской области. Уровень воды превысил критическую отметку на 5 см, вода переливается через малый автомобильный мост в селе Коргалжын.





Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием стока со среднего течения реки, балок и полей выше по течению. Ожидается дальнейшее повышение уровня", - предупредили в Казгидромете.





В ближайшие дни в Казахстане ожидается погода без осадков. Дожди сохраняются только на севере и востоке страны.





В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы.





МЧС РК





По данным МЧС , в свои дома вернулись 19 715 человек.





Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек, из них 44 254 ребенка. Также в безопасное место отогнали 113 852 сельскохозяйственных животных.





В эвакопунктах остаются 8 821 человек, из них 3 885 детей. Отведена вода из 4 370 жилых домов и 2 737 дворовых территорий", - сообщает ведомство.





МЧС РК





Остаются подтопленными 5 989 частных жилых домов и 1 091 дворовая территория в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.





На телефон горячей линии поступил 1 971 звонок.





В пострадавшие регионы доставлено 4 529 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.





44 населенных пункта остались без транспортного сообщения. Туда доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.





В аварийно-спасательных и противопаводковых работах круглосуточном режиме задействовано 44 137 человек и 4 642 единицы техники, 858 водооткачивающих средств, 341 плавательное средство, 12 воздушных судов служб гражданской защиты. Также активное участие принимают волонтеры", - добавили в МЧС.



