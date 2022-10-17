В Талдыкоргане пресекли незаконную добычу гравия

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Талдыкорган. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские и экологи задержали два грузовика и экскаватор на берегу реки Каратал.
Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. В этой связи факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку", - цитирует старшего инспектора ДП Жетысуской области Баглана Рымжанова региональное издание "Лада".
Отмечается, что на нарушителей составлены административные протоколы. Собранный материал передан в департамент экологии для подсчета ущерба, причиненного природе и государству. Далее дело будет рассмотрено судом.
Природоохранная полиция продолжает рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых - песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды.
На автодорогах региона осуществляется проверка грузовых транспортных средств.