В Таразе под колесами грузовика погибла женщина

Тараз. 25 июля. Kazakhstan Today - На проспекте Жамбыла в городе Таразе водитель грузового автомобиля марки "Volvo" совершил наезд на пешехода, передает Kazakhstan Today.

"25 июля текущего года на проспекте Жамбыла в городе Таразе водитель грузового автомобиля марки "Volvo" совершил наезд на пешехода на проезжей части дороги. 58-летняя женщина скончалась на месте. Водитель автомашины установлен и задержан", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

На месте происшествия сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.

Дело находится на контроле у руководства департамента полиции Жамбылской области.

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