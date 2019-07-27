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В Таразе под колесами грузовика погибла женщина

25.07.2019, 13:16 11395
Тараз. 25 июля. Kazakhstan Today - На проспекте Жамбыла в городе Таразе водитель грузового автомобиля марки "Volvo" совершил наезд на пешехода, передает Kazakhstan Today.
 
"25 июля текущего года на проспекте Жамбыла в городе Таразе водитель грузового автомобиля марки "Volvo" совершил наезд на пешехода на проезжей части дороги. 58-летняя женщина скончалась на месте. Водитель автомашины установлен и задержан", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области. 
 
На месте происшествия сотрудниками полиции проводятся следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.
 
Дело находится на контроле у руководства департамента полиции Жамбылской области.
 
 

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