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В Таразе в ДТП пострадала беременная женщина

30.10.2019, 10:25 10801
В Таразе в ДТП пострадала беременная женщина
Фото: 24.kz
Тараз. 30 октября. Kazakhstan Today - В Таразе в ДТП пострадала беременная женщина, передает Kazakhstan Today.
 
Полицейские Тараза выясняют подробности ДТП, в котором пострадали три человека. Среди них беременная женщина. В больнице уже создали консилиум, чтобы решить, как провести роды. 
 
У женщины сломано бедро, реабилитация займёт почти год. Остро стоит вопрос о предстоящих родах, до которых остаётся 2 месяца. 
 
Пострадавшие рассказывают: проезжали перекресток на зелёный свет, когда встречные "Жигули" внезапно стали разворачиваться. Удара избежать не удалось. В результате "Опель" несколько раз развернуло, и он врезался в светофор. Все, кто был в иномарке, пострадали. 

 

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