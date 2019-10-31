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Тараз. 30 октября. Kazakhstan Today - В Таразе в ДТП пострадала беременная женщина, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Тараза выясняют подробности ДТП, в котором пострадали три человека. Среди них беременная женщина. В больнице уже создали консилиум, чтобы решить, как провести роды.

У женщины сломано бедро, реабилитация займёт почти год. Остро стоит вопрос о предстоящих родах, до которых остаётся 2 месяца.

Пострадавшие рассказывают: проезжали перекресток на зелёный свет, когда встречные "Жигули" внезапно стали разворачиваться. Удара избежать не удалось. В результате "Опель" несколько раз развернуло, и он врезался в светофор. Все, кто был в иномарке, пострадали.





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