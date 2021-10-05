В центре Актау людей избивали лопатой

Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 ОКТЯБРЯ - Полицейские нашли пропавшего без вести 31-летнего жителя села Димитровка Тайыншинского района. Все эти дни мужчина жил в лесу близ села Тарангул, соседнего Есильского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заявление на розыск без вести пропавшего сельчанина поступило в отдел полиции Тайыншинского района 30 сентября. Мать пропавшего пояснила, что сын уехал в неизвестном направлении на своей автомашине ВАЗ-21120 вечером 29 сентября, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.
В ходе поисковых мероприятий один из местных жителей сообщил полицейским, что на дороге между Тарангулом и Иверском видел брошенную автомашину ВАЗ. Как оказалось, авто принадлежит пропавшему. Полицейские "прочесали" местность при помощи служебно-розыскной собаки и квадрокоптера. В результате мужчина был найден в лесу. Все эти дни, с 29 сентября до утра 2 октября, он находился в есильском лесу, вырыл импровизированную землянку, питался ранетками. Мужчину вернули родным, мотивы и причины ухода из дома выясняются.
ПАВЛОДАР. 4 ОКТЯБРЯ - Во дворе дома по проспекту Назарбаева, 52 обнаружено тело мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув с общего балкона, расположенного на 16-м этаже дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские проводят проверку. Назначены экспертизы. Личность мужчины устанавливается, сообщает Pavlodarnews.kz
.
30 сентября на одном из производств Экибастуза 24-летняя помощница машиниста упала
с высоты 4 метров.
21 сентября в ЗКО мужчина пытался
зарезать себя кухонным ножом.
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совершить суицид, спрыгнув с крана.
В Шымкенте девушка покончила
с собой на детской площадке.
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 4 ОКТЯБРЯ - В Индерском районе Атырау в уличном туалете нашли новорожденного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Случай произошел в Индерском районе 3 октября. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что личность женщины, родившей ребенка и оставившей его в уличном туалете, уже установлена, пишет atpress.kz
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Начато досудебное расследование. Остальная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе областного здравоохранения, младенец жив.
Ребенок помещен в родильное отделение Индерской районной больницы, это мальчик. Поступил с переохлаждением тела, был реанимирован врачами, жив. Мать, 1990 года рождения, жительница Индерского района, госпитализирована в послеродовое отделение районной больницы", - уточнили в ведомстве.