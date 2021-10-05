В центре Актау людей избивали лопатой

Фото: ДП СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. 4 ОКТЯБРЯ - Полицейские нашли пропавшего без вести 31-летнего жителя села Димитровка Тайыншинского района. Все эти дни мужчина жил в лесу близ села Тарангул, соседнего Есильского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заявление на розыск без вести пропавшего сельчанина поступило в отдел полиции Тайыншинского района 30 сентября. Мать пропавшего пояснила, что сын уехал в неизвестном направлении на своей автомашине ВАЗ-21120 вечером 29 сентября, сообщает пресс-служба департамента полиции СКО.

В ходе поисковых мероприятий один из местных жителей сообщил полицейским, что на дороге между Тарангулом и Иверском видел брошенную автомашину ВАЗ. Как оказалось, авто принадлежит пропавшему. Полицейские "прочесали" местность при помощи служебно-розыскной собаки и квадрокоптера. В результате мужчина был найден в лесу. Все эти дни, с 29 сентября до утра 2 октября, он находился в есильском лесу, вырыл импровизированную землянку, питался ранетками. Мужчину вернули родным, мотивы и причины ухода из дома выясняются.