В Туркестанской области на птицефабрике произошел пожар

Туркестан. 25 января. Kazakhstan Today – На птицефабрике в Толебийском районе Туркестанской области произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

25 января, в 07.00, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории птицефабрики ТОО "Шымкент Кус" в селе Акбастау Толебийского района. К моменту прибытия пожарных подразделении в одном из птичников происходило горение подстилки (солома на бетонном полу). Пожарные ликвидировали огонь в 08.05 на площади 190 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

В КЧС также рассказали, что в результате пожара погибло 3 тысячи цыплят. В тушении возгорания были задействованы 18 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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