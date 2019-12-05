В Туркестанской области во время драки школьник воткнул нож в голову сверстника

Туркестан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Во время драки школьник воткнул нож в голову сверстника в поселке Жетысай Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Между учащимися десятого класса двух различных школ произошел конфликт, сообщает портал Caravan.kz

В ходе драки один из школьников ударил ножом в голову своего оппонента-ровесника. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Врачи пытаются спасти его жизнь. По имеющейся информации, колотая проникающая рана составила порядка 7 сантиметров в область головы.

Несовершеннолетний подозреваемый задержан. Ему уже предъявлены обвинения в покушении на убийство (статья 24, часть 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК). С санкции суда он взят под стражу. Ведется следствие, устанавливаются другие обстоятельства происшествия.

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