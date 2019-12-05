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В Туркестанской области во время драки школьник воткнул нож в голову сверстника

04.12.2019, 18:25 8398
В Туркестанской области во время драки школьник воткнул нож в голову сверстника
Туркестан. 4 декабря. Kazakhstan Today - Во время драки школьник воткнул нож в голову сверстника в поселке Жетысай Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Между учащимися десятого класса двух различных школ произошел конфликт, сообщает портал Caravan.kz.
 
В ходе драки один из школьников ударил ножом в голову своего оппонента-ровесника. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Врачи пытаются спасти его жизнь. По имеющейся информации, колотая проникающая рана составила порядка 7 сантиметров в область головы. 
 
Несовершеннолетний подозреваемый задержан. Ему уже предъявлены обвинения в покушении на убийство (статья 24, часть 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК). С санкции суда он взят под стражу. Ведется следствие, устанавливаются другие обстоятельства происшествия.
 

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