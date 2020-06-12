polisia.kz

Туркестан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Туркестанской области вооруженные палками мужчины устроили драку из-за воды, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяется видео, зафиксированное в Туркестанской области, где несколько человек, вооружившись палками, устроили драку, сообщает Polisia.kz .

29 мая в Жетысайский РОП Туркестанской области поступило сообщение о том, что на пахотной земле возле одного из аулов между гражданами происходит драка. Полицейские, выехавшие на место происшествия, выяснили, что потасовка между людьми произошла из-за воды для орошения.

Данный факт зарегистрировали по статье 293 УК РК (Хулиганство).

После драки за помощью к врачам обратились 12 человек.

В данное время для определения тяжести полученных жителями телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Жетысайской районной больнице сообщили, что пять пострадавших находятся на лечении, остальным оказали первую медицинскую помощь и отправили домой.

В ходе расследования полицейские задержали двух граждан, причастных к драке, и водворили в ИВС.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование с целью установления всех участников и виновников произошедшего. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства