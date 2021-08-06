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В Уральске горит детский сад

05.08.2021 5320
УРАЛЬСК. 5 АВГУСТА - Кровля здания детского сада "Айлин 3" загорелась 5 августа, в 17.01, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На момент прибытия пожарных было установлено, что горит кровля трехэтажного здания примерной площадью 350 квадратных метров, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
В тушении пожара задействованы 32 пожарных и 11 единиц техники.
 
На месте пожара находится заместитель начальник ЧС Уральска Ерлан Айткалиев. Он сообщил, что детский сад закрыт на ремонт и детей в нем нет.
 

К сожалению, есть пострадавший, он работник, который производил ремонт кровли. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - пояснил он.

 
Заведующая сада "Айлин 3" Гульмира Жиенбаева рассказала, что в саду третью неделю идет ремонт кровли.
 

В саду детей и сотрудников не было, находились только рабочие", - отметила заведующая сада "Айлин 3".

 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что при пожаре пострадал мужчина 48 лет.
 

Он получил термический ожог 1-й - 2-й степени обеих голеней. Был доставлен в Областную многопрофильную больницу", - сообщили в облздраве.

 
В настоящее время сотрудники ДЧС ЗКО тушат пожар. Другие подробности выясняются.
 
 

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