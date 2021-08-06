В Уральске горит детский сад

УРАЛЬСК. 5 АВГУСТА - Кровля здания детского сада "Айлин 3" загорелась 5 августа, в 17.01, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
На момент прибытия пожарных было установлено, что горит кровля трехэтажного здания примерной площадью 350 квадратных метров, сообщает портал "Мой ГОРОД".
В тушении пожара задействованы 32 пожарных и 11 единиц техники.
На месте пожара находится заместитель начальник ЧС Уральска Ерлан Айткалиев. Он сообщил, что детский сад закрыт на ремонт и детей в нем нет.
К сожалению, есть пострадавший, он работник, который производил ремонт кровли. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - пояснил он.
Заведующая сада "Айлин 3" Гульмира Жиенбаева рассказала, что в саду третью неделю идет ремонт кровли.
В саду детей и сотрудников не было, находились только рабочие", - отметила заведующая сада "Айлин 3".
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что при пожаре пострадал мужчина 48 лет.
Он получил термический ожог 1-й - 2-й степени обеих голеней. Был доставлен в Областную многопрофильную больницу", - сообщили в облздраве.
В настоящее время сотрудники ДЧС ЗКО тушат пожар. Другие подробности выясняются.
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