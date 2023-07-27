В Уйгурском районе Алматинской области из-за обильных осадков размыло мостовой переход

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Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Уйгурском районе Алматинской области из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. В результате произошел перелив воды через дорожное полотно трассы республиканского значения и размыло мостовой переход на автодороге местного значения. Об этом - Вчера вечером в Уйгурском районе Алматинской области из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. В результате произошел перелив воды через дорожное полотно трассы республиканского значения и размыло мостовой переход на автодороге местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе областного ДЧС.





Сообщается, что 9 июля 2023 года в 18.58 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе с 19-го по 26-й километр дороги республиканского значения Кеген - Чунджа из-за обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток. В результате на автодороге отложилась грязевая масса (песок, глина и грязь). Объем грязевой массы устанавливается, происходит перелив воды через дорожное полотно.





На место происшествия выехали: 2 сотрудника и 1 единица техники департамента по ЧС Алматинской области. Расчистка производится силами 4 работников и 2 единиц техники АО НК "Казахавтодор". Жертв, пострадавших и разрушений нет.





Проезд по автодороге имеется. На 20.00 обстановка стабилизировалась, осадки прекратились, уровень воды спал. Производится расчистка данного участка автодороги", - уточнили в ведомстве.





Также 9 июля 2023 года в 19.24 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе, между селами Кетпен и Кепебулак, на автодороге местного значения произошел склоновый сток с увеличением объема воды. В результате чего произошел подмыв мостового перехода с обрушением дорожного полотна.





На место происшествия выехали: 1 сотрудник и 1 единица техники ДЧС, 4 работника и 2 единицы техники ТОО "Алматы жолдары". Силами ТОО "Алматы жолдары" производятся ремонтно-восстановительные работы.





Сообщается, что дорожной службой выставлены предупреждающие знаки. Произведена СМС-рассылка и через приложение "Дармен" о закрытии данного участка автодороги. Организована работа оперативного штаба.





Жизнедеятельность не нарушена, имеется объездная дорога по направлению Чунджа - Колжат. Произведено оповещение всех заинтересованных служб", - уточнили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.