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В Великобритании робот убил человека

05.11.2021, 14:46 48736
ГИППЕРХОЛМ. 5 НОЯБРЯ - В Гипперхолме был задавлен насмерть роботизированной рукой инженер по ее техническому обслуживанию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает "Хабар 24", трагедия произошла в помещении компании Deco-Pak Limited 14 апреля 2017 года, однако теперь случай получил широкую огласку.
 
В настоящее время идет судебный процесс, в котором фигурирует компания и ее владелец. Как рассказали в суде, 48-летний мужчина Эндрю Тиббот пытался почистить датчик упаковочной машины, когда его придавило. Травмы оказались смертельными. 
 
Прокурор Аллан Комптон сообщил, что Тибото нашел его сын. Медики потерпевшему уже ничем не могли помочь. Во время заседания выяснилось, что двое других работников предприятия также были травмированы этой же роботизированной рукой. Один из них покинул фирму, назвав условия труда опасными.
 
По мнению прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности. Во время заседания суда компания Deco-Pak Limited отвергла обвинения в непреднамеренном убийстве.
 
В то же время руководитель компании 64-летний Майкл Холл из Элланда признал нарушение безопасности. Суд в данное время определил, что роботизированная рука была мощным и опасным механизмом. Ожидается, что судебное разбирательство продлится около шести недель.
 
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области на обогатительной фабрике произошел несчастный случай.

 

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После урагана в Арыси более 26 тысяч абонентов остались без электричества

05.11.2021, 20:47 50680
После урагана в Арыси более 26 тысяч абонентов остались без электричества
Фото: из открытых источников
ТУРКЕСТАН. 5 НОЯБРЯ - Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после ураганного ветра в Арыси. Помимо этого, сорваны кровли двух зданий, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
4 ноября из-за порывов ветра 15-20 метров в секунду произошло автоматическое отключение линии электричества в связи с обрывом в 4 районах и Арыси, сообщает пресс-служба ДЧС Туркестанской области. 
 
Без электроснабжения всего остались 26 238 абонентов в 51 населенном пункте. Помимо этого, из-за сильного ветра 4 ноября, в 14.50, в Арыси произошел срыв кровли крыши магазина на площади 100 квадратных метров. В 19.00 в Отырарском районе, в селе Коксарай в результате сильного ветра (порывы до 20 метров в секунду), произошел срыв кровли двухэтажного здания общеобразовательной средней школы имени "Ергобек" на площади 112 квадратных метров. Также в Сайрамском районе, в селе Ханкорган произошел срыв кровли трехэтажного здания КГУ средняя школа №44 имени "Мадани". Жертв и пострадавших нет. 
 
На сегодняшний день ведутся ремонтно-восстановительные работы силами ТОО "Онтустік Жарык Транзит" в составе 22 единиц техники, 25 бригад и 81 работника. Силами "ОСО" ГУ "СПиАСР" ДЧС ТО в Арыском районе, от населенного пункта Ермоловка до населенного пункта Торткуль были эвакуированы из пыльной бури 38 человек, четверо из которых дети.
 
Напомним, в Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления. Причиной стали серые майнеры.
 

В Уральске легковушка опрокинулась на крышу

05.11.2021, 20:34 57079
УРАЛЬСК. 5 НОЯБРЯ - ДТП произошло 5 ноября, в 11.55, на улице Маметовой, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
Автомобиль LADA Vesta опрокинулся в результате удара с Renault, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Известно, что водитель автомобиля LADA, направляясь по Маметовой, осуществляя манёвр, столкнулся с автомашиной Renault, которая ехала в попутном направлении. Полицейские выясняют причину произошедшего.
 

В Актобе на пешеходном переходе сбили школьницу

05.11.2021, 19:41 61642
АКТОБЕ. 5 НОЯБРЯ - ДТП произошло 4 ноября на пешеходном переходе в селе Каргалинское. Водитель автомашины УАЗ сбил 11-классницу, передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
53 -летний водитель не пропустил пешехода, переходившего дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя, ученица 11-го класса, сообщат пресс-служба департамента полиции региона.
 
В результате ДТП школьницу доставили в Областную детскую клиническую больницу Актобе.
 

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