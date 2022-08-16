В ВКО нашли пропавшего мальчика

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АВГУСТА - Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ребенка нашли в яме. Мальчик не позволил осмотреть себя без полицейского, который нашел его, поэтому Тлек Ерлибеков рядом, сообщает пресс-служба МВД.
Напомним, 12-летний подросток, страдающий аутизмом, пропал в поселке Согра. Поиски велись в том числе с воздуха квадрокоптером. По данным полиции, мальчик ушел из дома в 02.30 и не вернулся. Его искали всю ночь более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследовали дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применялись служебно-розыскные собаки.
новости по теме
Пятиэтажный дом в Темиртау поврежден в результате вспышки газа
16.08.2022, 14:24 821
Фото: ДЧС Карагандинской области
ТЕМИРТАУ. 16 АВГУСТА - В Темиртау в результате вспышки газовоздушной смеси повреждены три квартиры пятиэтажного дома. Пострадал один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вспышка газовоздушной смеси произошла сегодня 12.08 в квартире на третьем этаже жилого дома по проспекту Металлургов.
В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытия между третьим и вторым этажами без последующего горения. Повреждены три квартиры. Всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу. Пострадал хозяин квартиры 1989 года рождения, он госпитализирован в городскую больницу Темиртау", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
На месте происшествия работают 22 сотрудника и 7 единиц техники
В акимате Темиртау сообщили, что на месте находится аким города Кайрат Бегимов. Он заверил жителей, что акимат поможет с восстановлением квартир, а также с временным размещением.
В Алматинской области произошло землетрясение
16.08.2022, 09:40 4166
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 16 августа 2022 года в 00.24 (15 августа 2022 года в 18.24 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8,4. Магнитуда MPV 3,5. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
По получении информации департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, "Казселезащита", прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - прокомментировали в областном департаменте по ЧС.
Также в ДЧС Алматинской области напомнили о порядке действий при землетрясении:
покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
не входите в дома: толчки могут повториться;
не пользуйтесь лифтами;
не зажигайте спички, свечи:
не прикасайтесь к проводам;
окажите первую помощь пострадавшим.
Глава МВД наградил полицейского, нашедшего пропавшего в ВКО мальчика
15.08.2022, 21:03 11631
Фото: кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АВГУСТА - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов высоко оценил и поблагодарил труд полицейских, задействованных в поиске 12-летнего Тамирлана Ахмеджанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудник специального подразделения ДП ВКО лейтенант полиции Тлек Ерлибеков награжден ведомственной медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", сообщает Polisia.kz.
В поисках было задействовано более 400 сотрудников полиции. Стражи порядка совместно со спасателями, военнослужащими и волонтерами проводили проверку местности, жилых домов, хозяйственных построек. Проверялись камеры видеонаблюдения.
И только благодаря бдительности сотрудника специального подразделения ДП ВКО Тлека Ерлибекова ребенок был вовремя замечен.
Напомним, 12-летний подросток, страдающий аутизмом, пропал в поселке Согра. Поиски велись в том числе с воздуха квадрокоптером. По данным полиции, мальчик ушел из дома в 02.30 и не вернулся. Его искали всю ночь более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследовали дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применялись служебно-розыскные собаки.
Сообщение о минировании Алматинского горсуда оказалось ложным - ДП Алматы
15.08.2022, 15:12 18466
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - В здании Алматинского горсуда завершен поиск якобы заложенного взрывного устройства. Сообщение о минировании оказалось ложным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поступило анонимное сообщение о якобы заминировании административного здания городского суда. В рамках мер первичного реагирования на такого рода сигналы по указанному адресу были стянуты экстренные службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда и посетителей", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
По ее словам, в настоящее время поисковые мероприятия в здании горсуда на улице Казыбек би завершены. Информация о минировании оказалась ложной.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму проводят оперативные мероприятия по установлению анонима и привлечению его к уголовной ответственности", - проинформировала Азирбек.
Ранее сообщалось, что сегодня на почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами о заложенном взрывном устройстве.
Сообщение о минировании также поступило на электронный адрес горсуда Петропавловска.
По факту взрыва в Тайтобе возбуждено уголовное дело
15.08.2022, 14:33 19521
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 15 АВГУСТА - Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва в селе Тайтобе Акмолинской области, в результате которого один человек погиб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данный факт зарегистрирован по статье 292, часть 2, УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". Установлено, что хозяин дома и его брат занимались сортировкой угля. Во время работы произошел взрыв неизвестного предмета. Хозяин погиб на месте, а его брата с малолетним сыном доставили в столичные лечебные учреждения. Назначена судебная взрывотехническая экспертиза для определения источника и технической причины взрыва", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, трагедия произошла 14 августа. Жители населенного пункта сообщили в полицию, что во дворе одного из домов произошел взрыв, есть пострадавшие. На место происшествия прибыли руководство ОП и следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъят газовый баллон без механических повреждений.
Здание суда в Петропавловске "заминировали"
15.08.2022, 14:12 20211
ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 АВГУСТА - На электронный адрес суда № 2 города Петропавловска поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве в здании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает "Петропавловск.news", в 10.30 на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции Петропавловска и департамента по ЧС.
Из здания были эвакуированы все сотрудники суда № 2 Петропавловска и специального межрайонного экономического суда.
В результате осмотра здания сотрудниками полиции взрывчатых веществ не обнаружено. В 11.20 объявлено об окончания проверочных мероприятий, сотрудники судов приступили к работе.
Ранее сообщалось, что здание городского суда оцепили в Алматы.
Здание городского суда оцепили в Алматы
15.08.2022, 12:49 21521
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - Здание городского суда оцепили в Алматы, сотрудников эвакуировали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня на почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами различного характера. В связи с чем на данный момент в здании суда проводится проверка поступивших сообщений. Уважаемые граждане, во избежание недопонимания сообщаем вам об отложении процессов на более позднее время", - написал на своей странице в Сети пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.
Он также сообщил, что здание суда оцеплено, судьи и сотрудники суда эвакуированы.
В Восточно-Казахстанской области ищут пропавшего мальчика
15.08.2022, 09:25 24346
Фото: Telegram/Polisia NEWS
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АВГУСТА - В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Поиски ведут в том числе с воздуха квадрокоптером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным полиции, мальчик ушел из дома в 02.30 и не вернулся. Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.
Мальчика искали всю ночь, в настоящее время поиски также активно продолжаются. Ребенка ищут более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследуются дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применяются служебно-розыскные собаки.
Сейчас на месте создан и функционирует оперативный штаб, куда неравнодушные граждане могут обратиться за получением необходимой информации и для участия в поисковых мероприятиях", - сообщает официальный канал МВД РК в Telegram.
Напомним, 7 августа в Костанайской области пропала 5-летняя девочка. Девочка страдала аутизмом и не разговаривала. Десятки неравнодушных граждан помогали искать пропавшую девочку. К сожалению, девочка погибла. Тело девочки обнаружили с помощью дрона в искусственном водоеме.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?