В Восточном Казахстане обнаружили останки мужчины, пропавшего в прошлом году

КОКШЕТАУ. 5 МАЯ - Рабочий одного из предприятий Акмолинской области госпитализирован с 40-процентными ожогами, которые он получил на рабочем месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило телефонное сообщение от инспектора центра оперативного управления Нур-Султана о том, что в городскую больницу доставлен 42-летний житель одного из населенных пунктов Аршалынского района с ожогом более 40% рук и ног. Пострадавший был госпитализирован в палату интенсивной терапии", - сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области.

По информации ведомства, мужчина получил производственную травму 30 апреля около 20.00 во время работы на одном из предприятий.

По показаниям пострадавшего, инцидент произошел в результате его неосторожного обращения с паяльной лампой.

Начато досудебное производство по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".

В настоящее время проводится заключение государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.