Фото: Мой город

УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - В Западном Казахстане нашли шестиметровый авиационный снаряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на территории Бокейординского района недалеко от посёлка Хан орда обнаружен авиационный снаряд, длина которого составляет около шести метров, сообщает портал "Мой ГОРОД".





На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности выясняются.

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