В Жамбылской области подросток погиб, получив ранение из пневматического оружия

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ТАРАЗ. 10 НОЯБРЯ - 9 ноября в отдел полиции Меркенского района поступило сообщение из Центральной районной больницы о смерти 14-летнего жителя села Тескентоган в результате телесных повреждений, полученных от ранения из пневматического оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Погибший и его друг без разрешения родителей взяли оружие. Они стреляли в поле по птице, когда произошла трагедия, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Назначены соответствующие экспертизы. Создана следственно-оперативная группа, проводится расследование с целью установления и изучения всех обстоятельств произошедшего.

В соответствии со статьей 201 (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан другие данные расследования разглашению не подлежат.