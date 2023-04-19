В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП

Минувшей ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел

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Риддер. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплоэлектроцентрали Риддера привела к понижению температуры в системе подачи тепла в домах горожан.





Сегодня утром жители Риддера обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. На улице снег, и дома тоже можно замерзнуть, сообщает Noks.kz





Температура прямой сетевой воды с АО "Риддер ТЭЦ" сегодня составила всего 31 градус. Оказывается, на теплоцентрали опять произошла внештатная ситуация.





Сегодня ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня", - сообщил жителям заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов.





В ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.





В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.





17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария.





После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.





Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик. Владелец предлагает забрать теплоэлектроцентраль вместе со всеми долгами, но это невозможно, уверяют власти.





23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.



