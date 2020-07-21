В Жетысае утонул 10-летний мальчик

Туркестан. 20 июля. Kazakhstan Today - Спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС города Шымкента в Жетысайском районе Туркестанской области извлекли из воды тело мальчика, 2010 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Работы начались 18 июля 2020 года, в 07.10. Спасатели-водолазы искали мальчика 2010 года рождения в городе Жетысае на канале "Достык" шириной 40 метров, глубиной 5 метров, сообщает портал Otyrar.kz

Согласно предварительным данным, 17 июля, в 14.30, мальчик вместе с друзьями купался без присмотра взрослых в неприспособленном для купания месте и утонул. В результате проведенных поисково-спасательных работ 18 июля 2020 года, в 12.05, спасатели обнаружили тело ребенка, вытащили из воды и передали его родственникам.

В поисково-спасательных работах были задействованы 6 спасателей оперативно-спасательного отряда, 1 плавсредство, 2 сотрудника Жетысайского районного отдела полиции и 8 человек родственников.

В ближайшие дни температура воздуха может превысить 40 градусов. Поэтому не забудьте соблюдать меры предосторожности и правила купания в воде", - предупреждает группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкента.

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