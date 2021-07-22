В ЗКО подросток случайно выстрелил в себя из карабина и погиб

УРАЛЬСК. 21 ИЮЛЯ - Трагедия произошла 16 июля в селе Бисен Бокейординского района. 11-летний подросток случайно выстрелил в себя из карабина и погиб, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В акимате Бокейординского района семью ребенка охарактеризовали как вполне благополучную. Глава семейства занимается крестьянским хозяйством, воспитывают четверых детей, сообщает портала " Мой ГОРОД ".

По информации пресс-службы управления здравоохранения сообщили, подросток по неосторожности выстрелил себе в шею. Родителей в этот момент дома не было. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.30. Мальчик скончался до приезда скорой помощи.

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