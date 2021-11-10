В ЗКО пограничник получил огнестрельное ранение

УРАЛЬСК. 9 НОЯБРЯ. - Инцидент произошёл 21 октября на заставе имени Хаби Халлиулина в Жанибекском районе. Пограничник, предположительно, совершил самострел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Информацию об огнестрельном ранении подтвердили в районной больнице, сообщает портал "Мой ГОРОД".
По словам директора больницы Жанибекского района Сауле Исмагуловой, 21 октября к ним поступил 26-летний пациент из посёлка Жаксыбай в сопровождении скорой.
Врачи диагностировали огнестрельное пулевое сквозное ранение средней трети левого бедра. Была проведена первичная хирургическая обработка, ушивание раны.