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В ЗКО пограничник получил огнестрельное ранение

09.11.2021, 20:34 42121
УРАЛЬСК. 9 НОЯБРЯ. - Инцидент произошёл 21 октября на заставе имени Хаби Халлиулина в Жанибекском районе. Пограничник, предположительно, совершил самострел, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информацию об огнестрельном ранении подтвердили в районной больнице, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
По словам директора больницы Жанибекского района Сауле Исмагуловой, 21 октября к ним поступил 26-летний пациент из посёлка Жаксыбай в сопровождении скорой.
 
Врачи диагностировали огнестрельное пулевое сквозное ранение средней трети левого бедра. Была проведена первичная хирургическая обработка, ушивание раны.
 

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В Алматы рабочий упал с высоты на стройке и погиб

09.11.2021, 20:04 46981
В Алматы рабочий упал с высоты на стройке и погиб
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ. - В Алматы на строительном объекте в микрорайоне "Самал-3" рабочий упал с высоты и погиб, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
25-летний строитель работал на высоте без страховочного ремня, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
 
Молодой человек скончался до приезда скорой. В настоящее время по данному делу назначены специальные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка произошедшему.
 
Напомним, сразу два смертельных случая произошли 5 ноября на АО "УК ТМК". Двое рабочих скончались при загадочных обстоятельствах.
 

В Риддере мужчина на внедорожнике сбил десятилетнего ребенка

09.11.2021, 14:47 74845
В Риддере мужчина на внедорожнике сбил десятилетнего ребенка
Фото: instagram/infor.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 НОЯБРЯ - В Риддере 7 ноября 35-летний мужчина на внедорожнике сбил мальчика. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму. Нейрохирурги из областного центра, оперативно прибывшие в этот же вечер в Риддер, констатировали, что жизнь ребенка в опасности, сообщает noks.kz.
 
Транспортировать ребенка в Усть-Каменогорск, в специализированное отделение, пока нельзя. Вначале необходимо снять отек головного мозга. Сейчас мальчик находится без сознания. Его жизнедеятельность поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких. Кормление происходит через зонд.
 
Как сообщает издание, ДТП произошло 7 ноября, около 13.30, на улице Айдарханова в Третьем микрорайоне.
 
 

В Мангистауской области в результате ДТП погибли два человека

09.11.2021, 14:34 48331
АКТАУ. 9 НОЯБРЯ - В Мангистауской области в результате ДТП два человека скончались на месте происшествия. Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

8 ноября 2021 года, в 21.49, поступил вызов на 102 о дорожно-транспортном происшествии между 17-м и 18-м микрорайонами. Водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не уступил дорогу автотранспорту "Toyota Corolla" и совершил столкновение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

 
Как сообщили в ведомстве, в данный момент ведётся расследование.
 

 

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