Вблизи Караганды потерпел крушение самолет МиГ-31 ВВС РК (ВИДЕО)

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Вблизи Караганды в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства потерпел крушение самолет МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

По информации пресс-службы, "приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия".

На место первым прибыл отряд поисково-спасательной службы Военно-воздушных сил Казахстана.





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