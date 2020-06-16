Вертолет с Аскаром Маминым совершил экстренную посадку в Таразе

Тараз. 15 июня. Kazakhstan Today - Вертолет с премьер-министром РК Аскаром Маминым на борту 12 июня совершил экстренную посадку в Таразе, передает Kazakhstan Today.

12 июня совершался облет по Жамбылской области с премьер-министром РК Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации, пилот был вынужден совершить посадку в Таразе", - сообщила корреспонденту "Казинформа" специалист по связям с общественностью Казавиаспаса Анар Хамитова.

По ее словам, в данный момент Министерством индустрии и инфраструктурного развития уже создана специальная комиссия в сфере гражданской авиации. Официальная причина будет обнародована позже.

В настоящее время Елжан Биртанов госпитализировал с признаками инфекции. Аскар Мамин находится на самоизоляции и продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства