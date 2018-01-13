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Во время вчерашнего шторма в Астане на женщину упал рекламный баннер12.01.2018
Происшествия  13:24

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Вчерашний снежный шторм в Астане стал причиной травм нескольких человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила порталу kazpravda.kz пресс-секретарь РГП "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения РК Дана Уанбаева, на 33-летнюю женщину упал рекламный баннер, в результате чего она получила ушиб лопаточной области справа. Кроме того, 67-летний мужчина получил ушиб голеностопного сустава в результате удара о стену бизнес-центра, на 38-летнего мужчину упал профлист, отчего он получил ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Также пострадала женщина, 1964 года рождения, получившая повреждение талофибулярной связки левого голеностопного сустава из-за ветра, который, сбив ее с ног, протащил несколько метров.

По словам Уанбаевой, все обратившиеся в травмпункт в госпитализации не нуждались и после оказания медицинской помощи были отправлены на амбулаторное лечение. В настоящее время травмпункт работает в штатном режиме, ажиотажа не наблюдается.

По данным портала, в период с 08.00 11 января по 08.00 12 января количество обратившихся за медицинской помощью в травмпункт при РГП "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" МЗ РК составило 61 человек, из них травмы на улице получили 43.
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