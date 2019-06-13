Во время беспорядков в Алматы автомобиль сбил полицейского

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - В Алматы задержан водитель "Тойоты-Камри", который во время ночных беспорядков сбил полицейского, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным следственного управления ДП города Алматы, 24-летний гражданин Т. водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В ведомстве уточнили, что 11 июня, в половине первого ночи, в Ауэзовском районе, на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра, водитель автомашины "Тойота-Камри", напротив автовокзала "Сайран", допустил наезд на сотрудника дорожно-патрульной полиции старшего лейтенанта Нурбола Бекназарова. В это время полицейский нес службу по отводу транспортных средств и регулировке дорожного движения.

Вследствие ДТП полицейский был доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедренно-берцовой кости правой голени со смещением", - отметили в полиции.

Также сообщается, что водитель "Тойоты" поспешил скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан и привлечен к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 УК РК.

Я очень сильно раскаиваюсь и сожалею о том, что сделал. Приношу свои извинения сотруднику полиции", - сказал водитель "Тойоты".

Напомним, 10 июня 2019 года, приблизительно с 18.00 часов и до 02.00 часов 11 июня 2019 года, в городе Алматы несколькими группами лиц был допущен ряд нарушений общественного порядка . Участники данных правонарушений задержаны полицией.

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