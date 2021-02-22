Во время строительства самой большой мечети в Нур-Султане обрушилась конструкция

19 февраля на объекте, где проводится строительство главной мечети, произошел случай падения смонтированной металлоконструкции. Строители в момент падения находились на обеденном перерыве. Создается комиссия по расследованию генеральным подрядчиком "Сембол Курылыс", - сообщили в пресс-службе ДЧС Нур-Султана.
В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
На место вызова выезжали сотрудники департамента промышленной безопасности", - добавили в столичном ДЧС.
Видео с места происшествия распространяют в соцсетях. По словам мужчины, который снял видео, упавшая металлоконструкция смяла под собой два крана.
Строящаяся мечеть должна стать самой большой в Центральной Азии.
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