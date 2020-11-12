Водитель иномарки сбила двух женщин на пешеходном переходе в Павлодаре

Павлодар. 11 ноября. Kazakhstan Today - Жительница Павлодара за рулем иномарки сбила двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает Kazakhstan Today.

10 ноября, в 19.20, 28-летняя водитель автомашины BMW X5 на пересечении улиц академика Сатпаева и Маяковского совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу. В результате ДТП оба пешехода с различными травмами доставлены в больницу, где одна из пострадавших скончалась, не приходя в сознание. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Экспертиза показала, что находившаяся за рулем женщина была трезва. Ее автомобиль водворен на штрафстоянку.

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