Водитель пострадал во время пожара в "Газели" в Алматы

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на территории ТОО "KazMart-1", на проспекте Райымбека, в Ауэзовском районе Алматы, загорелся автомобиль "Газель", передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в ДЧС Алматы в 11.39. Пожар был локализован в 11.50 и ликвидирован в 11.54. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, в результате пожара 49-летний водитель автомобиля получил ожоги лица 1-й степени. После осмотра бригадой скорой помощи его отпустили домой, поскольку в госпитализации не было необходимости. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС Алматы.

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