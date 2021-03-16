Водитель протаранил две полицейские машины в Туркестанской области

Туркестан. 15 марта. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Туркестанской области прокомментировали распространяемое в соцсетях видео ДТП с участием двух полицейских машин, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло 14 марта на территории Ордабасинского района, на трассе республиканского значения Шымкент - Самара. Установлено, что примерно в 17.15 сотрудники патрульной полиции на 50 километре магистральной трассы обеспечивали безопасное движение автотранспорта в непогоду. В это время находившийся за рулем BMW житель Шымкента из-за гололедицы не справился в рулевым управлением и протаранил две служебные автомашины патрульной полиции марки "Киа-Рио", припаркованные у дороги", - рассказали в пресс-службе полиции.





Данный факт полицейские зарегистрировали в Ордабасинском РОП. В отношении водителя составили административный протокол по статье КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Жертв и пострадавших нет. Водители прошли медицинское освидетельствование", - уточнили в пресс-службе.

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