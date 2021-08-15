Водитель автомобиля Toyota погиб в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. 14 АВГУСТА - Водитель автомобиля Toyota скончался в результате ДТП в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 августа, в 17.20, на трассе Покровка - Жанажол произошло дорожно-транспортное происшествие. 45-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Кенкияк Темирского района, на автодороге местного значения Покровка - Жанажол, вблизи города Темира, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывания в правую сторону по ходу движения транспортного средства, сообщает Polisia.kz

В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте, а 46-летний пассажир госпитализирован. Проводится расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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