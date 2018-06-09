Уральск. 9 июня. Kazakhstan Today - Водитель автобуса насмерть сбил в Уральске пенсионерку, передает Kazakhstan Today.
В ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил о расследовании смерти 80-летней пенионерки, тело которой было обнаружено на автобусной остановке города Уральск.
"По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что смерть наступила от полученных травм при совершении наезда автобуса", - сказал представитель МВД.
По его информации, водитель автобуса, совершивший наезд установлен и задержан. По данному факту ведется следствие.
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