Уральск. 9 июня. Kazakhstan Today - Водитель автобуса насмерть сбил в Уральске пенсионерку, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил о расследовании смерти 80-летней пенионерки, тело которой было обнаружено на автобусной остановке города Уральск.

"По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что смерть наступила от полученных травм при совершении наезда автобуса", - сказал представитель МВД.

По его информации, водитель автобуса, совершивший наезд установлен и задержан. По данному факту ведется следствие.

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