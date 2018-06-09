Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
9 июня 2018
  • 21
  • :
  • 19
Новости регионов
22º Облачно
днем 30º    ночью 21º
17:00
.
Aнонс

Водитель автобуса насмерть сбил в Уральске пенсионерку09.06.2018
Происшествия  18:08

Уральск. 9 июня. Kazakhstan Today - Водитель автобуса насмерть сбил в Уральске пенсионерку, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил о расследовании смерти 80-летней пенионерки, тело которой было обнаружено на автобусной остановке города Уральск.


"По результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что смерть наступила от полученных травм при совершении наезда автобуса", - сказал представитель МВД.

По его информации, водитель автобуса, совершивший наезд установлен и задержан. По данному факту ведется следствие.
Просмотров: 1707
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
09.06.2018   18:08
Водитель автобуса насмерть сбил в Уральске пенсионерку
08.06.2018   15:50
В Талдыкоргане 10-классница упала с восьмого этажа недостроенного здания, делая селфи
07.06.2018   21:15
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
07.06.2018   20:06
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,8
07.06.2018   19:54
Житель Костаная скончался после укола в поликлинике
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today