Военные альпинисты отправились на вертолете в Кыргызстан для поиска пропавших в горах соотечественников

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Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Три казахстанских военных альпиниста отправились на вертолете в Кыргызстан для поиска пропавших в горах соотечественников, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 08.57, борт Ми-171 Казавиаспаса Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК вылетел из альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в Кыргызскую Республику для проведения поисково-спасательных работ. На борту находятся три военных альпиниста, которых доставят до базы Южный Инылчек (4500 метров). Дальше будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам подключится группа кыргызских альпинистов", - сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Как сообщалось ранее, операцию по спасению казахстанских альпинистов в Кыргызстане - Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина не могли начать из-за сложных погодных условий. В последний раз пропавшие альпинисты выходили на связь с высоты примерно 6500 метров. В посольстве Казахстана создан оперативный штаб , который оказывает максимальное содействие в поисках пропавших.

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