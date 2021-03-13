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Возгорание на шахте "Саранская": эвакуировано 348 работников

12.03.2021 14311
Возгорание на шахте "Саранская": эвакуировано 348 работников
Сарань. 12 марта. Kazakhstan Today - Авария произошла сегодня на шахте "Саранская", передает Kazakhstan Today.
 

12 марта 2021 года, в третью смену, на шахте "Саранская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло возгорание на наклонном конвейерном квершлаге. Незамедлительно был введен план ликвидации аварии и вызваны подразделения РЦШ ПВАСС. 348 работников, находящихся в тот момент в шахте, были срочно выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в компании.

 
На данный момент производятся работы по ликвидации аварии и выяснению причин.
 

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