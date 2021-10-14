Врач скорой помощи погибла в ДТП в Северном Казахстане

В департаменте полиции пояснили, что женщине вменяют статью "Побои". И только накануне, после двух месяцев расследования, дело передано в суд. Пожилой женщине грозит штраф около 30 тысяч тенге или арест до 10 суток. Учитывая возраст обидчика, суд, скорее всего, обяжет выплатить штраф.

После случившегося прошло два месяца, но агрессор до сих пор не понесла наказания. Мать пострадавшего мальчика написала заявление в полицию, пояснив, что нападавшая даже не извинилась. Она уверяет, что пожилая женщина, распускающая руки, может уйти от наказания.

ШЫМКЕНТ. 14 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте пенсионерка, заступаясь за своего внука, ударила первоклассника по лицу. Теперь ей предстоит предстать перед судом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель Chevrolet Cobalt, направляясь в Мунайлинский район из Актау, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение со встречными машинами - инкассаторской ГАЗелью и Daewoo Nexia.

АКТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - В пригороде Актау в ДТП погибли два человека, пятеро госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: twitter.com

КОКШЕТАУ. 13 ОКТЯБРЯ - 12 октября, в 13.52, в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района обратился житель поселка Аршалы, сообщивший, что его сосед лежит во дворе дома без сознания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проверки установлено, что 49-летний житель поселка совершил суицид путём самоподжога, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Предсмертной записки не обнаружено. Мужчина проживал с отцом, который находится на лечении в одном из медицинских учреждений Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена экспертиза.