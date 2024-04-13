Вторая волна паводков угрожает жителям Восточного Казахстана

В большинстве районов запасы снега и содержание воды в нем в 1,5-2 раза выше нормы

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Усть-Каменогорск. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в ВКО завершается первая волна паводков. Но уже к середине апреля ожидается вторая волна подтоплений, - В настоящее время в ВКО завершается первая волна паводков. Но уже к середине апреля ожидается вторая волна подтоплений, сообщила старший инженер управления по предупреждению ЧС ДЧС Восточно-Казахстанской области Аяулым Кекиева.





Учитывая высоту снежного покрова и запасы влаги на горных территориях региона, повышение температуры воздуха, в том числе в ночное время, и возможность выпадения осадков, к середине апреля ожидается вторая волна и повышение уровня воды в горных реках, сообщила спикер.





По словам специалиста, сегодня площадь снежного покрова составляет 53%. В большинстве районов запасы снега и содержание воды в нем в 1,5-2 раза выше нормы.





Тем временем в Министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили о наполнении на 99% Астанинского водохранилища.





Сброс поступающих вод производится в транзитном режиме. Пик паводка прошел, идет тенденция на снижение приточности в водохранилище. Производится безопасный сброс паводковых вод через городское русло реки Есиль", - сказано в сообщении.