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Взрыв произошел в цехе по производству газоблоков в Алматинской области

31.08.2019, 14:50 15688
Талдыкорган. 31 августа. Kazakhstan Today - Взрыв произошел в цехе по производству газоблоков в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 
31 августа, в 12.22, на пульт оперативного дежурного ДЧС Алматинской области поступило сообщение о взрыве в цехе по производству газобетонных блоков в селе Райымбек Карасайского района, пишет 24.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
 
При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора. 
 
На месте взрыва обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Также с места происшествия с различными травмами доставлены в районную больницу трое пострадавших. 
 
В результате взрыва повреждены автомашины "Мерседес МЛ-300", припаркованная на территории цеха, и "Тойота-Авенсис".
 
Напомним, в июле произошел взрыв на АЗС в Шымкенте, в результате которого погиб один человек. По данным специалистов, трагедия произошла из-за того, что при заправке автоцистерны работник не до конца закрепил соединение шланга.
 

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