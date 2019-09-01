Талдыкорган. 31 августа. Kazakhstan Today - Взрыв произошел в цехе по производству газоблоков в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

31 августа, в 12.22, на пульт оперативного дежурного ДЧС Алматинской области поступило сообщение о взрыве в цехе по производству газобетонных блоков в селе Райымбек Карасайского района, пишет 24.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха. В результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора.

На месте взрыва обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Также с места происшествия с различными травмами доставлены в районную больницу трое пострадавших.

В результате взрыва повреждены автомашины "Мерседес МЛ-300", припаркованная на территории цеха, и "Тойота-Авенсис".

Напомним, в июле произошел взрыв на АЗС в Шымкенте, в результате которого погиб один человек . По данным специалистов, трагедия произошла из-за того, что при заправке автоцистерны работник не до конца закрепил соединение шланга.

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