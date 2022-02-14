За сутки в Нур-Султане произошло 114 аварий

КОКШЕТАУ. 12 ФЕВРАЛЯ - В городе Акколе три человека получили ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило 12 февраля в 10.15. На место вызова направлены две единицы техники и семь человек личного состава.

По прибытии установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси получили термические ожоги конечности легкой степени три человека", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Он добавил, что в результате возгорания частично повреждены строительные конструкции котельной на общей площади 7 квадратных метро.

По данным МЧС, возгорание локализовано в 10.24, ликвидировано в 10.29.

Предварительная причина хлопка газовоздушной смеси - хранение газового баллона в близи отопительной печи.