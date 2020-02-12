Задержан мужчина, оставивший в здании ТРЦ в Алматы пакет с предметами, похожими на взрывное устройство

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Задержан мужчина, оставивший в здании ТРЦ "Ramstore ALL IN" в Алматы пакет с предметами, похожими на взрывное устройство, передает Kazakhstan Today.

По данным управления полиции Медеуского района, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан гражданин А., 1998 года рождения, житель Алматы.

"Свою собственность обнаруженных предметов мужчина подтвердил сразу. По его словам, их он использовал в разработке механизма для выращивания растений и сегодня забыл пакет с бытовыми предметами в отделении банка. Доводы гражданина А. будут непременно перепроверены. Отметим, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 293 УК РК", - проинформировал начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

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