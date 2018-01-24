Заместитель генпрокурора прокомментировал ДТП с участием полицейских у ворот Акорды

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Заместитель генпрокурора прокомментировал ДТП с участием полицейских у ворот Акорды24.01.2018
Происшествия  12:26

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора РК Андрей Лукин прокомментировал ДТП с участием полицейских у ворот Акорды, передает корреспондент агентства.

"Сотрудники, совершившие ДТП, уволены из органов внутренних дел. Вопросы административного производства находятся в компетенции органов внутренних дел, и будет принято решение судом о привлечении их к административной ответственности", - сказал Лукин, уточнив, что сотрудников было двое, и оба молоды.

При этом заместитель генпрокурора не ответил на вопрос о том, был ли водитель пьян, отметив, что это должна показать экспертиза. Вместе с тем Лукин высказал мнение о том, что причиной ДТП стал гололед.

"Административное наказание (для виновника ДТП) - лишение водительских прав в однозначном порядке", - сообщил также Лукин.

Как сообщалось ранее, ночью 17 января в ворота Акорды врезался Porsche Cayenne, за рулем которого находился инспектор службы спецбатальона ДПП УАП ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е. Иманбеков. По данным ДВД Астаны, ДТП произошло в условиях гололеда, при которых водитель не справился с рулевым управлением. В результате никто не пострадал, а ворота и колонна забора получили незначительные повреждения.

По данным ДВД, лейтенант Иманбеков и командир взвода, его непосредственный руководитель, капитан полиции Жумахметов уволены со службы в органах внутренних дел РК. Кроме того, ряд руководителей данного подразделения привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
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