Замначальника ДУИС по Костанайской области скончался во время командировки в Нур-Султане

Костанай. 27 сентября. Kazakhstan Today - Замначальника ДУИС по Костанайской области Александр Глазко скончался во время командировки в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

26 сентября текущего года заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался, находясь в рабочей командировке в городе Нур-Султане. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Остальные сведения в интересах следствия не разглашается", - пишет газета " Костанайские новости " со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

По данным издания, изначально информацию о кончине Александра Глазко в редакцию прислали читатели.

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