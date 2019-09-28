Система Orphus

Замначальника ДУИС по Костанайской области скончался во время командировки в Нур-Султане

27.09.2019, 12:19 14365
Замначальника ДУИС по Костанайской области скончался во время командировки в Нур-Султане
Костанай. 27 сентября. Kazakhstan Today - Замначальника ДУИС по Костанайской области Александр Глазко скончался во время командировки в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 

26 сентября текущего года заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области скончался, находясь в рабочей командировке в городе Нур-Султане. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы. Остальные сведения в интересах следствия не разглашается", - пишет газета "Костанайские новости" со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

 
По данным издания, изначально информацию о кончине Александра Глазко в редакцию прислали читатели. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая