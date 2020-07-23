Землетрясение произошло в 298 километрах от Алматы

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 22 июля, в 17 часов 49 минут 44 секунд по времени Алматы, зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения расположен в 298 километрах на юг от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,8. Магнитуда MPV - 4,0. Глубина - 10 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

13 июля казахстанские сейсмологи также зарегистрировали землетрясение на территории Китая.

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