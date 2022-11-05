Землетрясение произошло в 320 километрах от Алматы

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Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина, шахта имени Ленина, на которой 3 ноября произошла трагедия, проверялась в июне этого года. Тогда никаких критичных показателей, которые могли бы приостановить работу шахты, выявлено не было.

С сегодняшнего дня специальная комиссия, которую возглавляет министр по ЧС РК Юрий Ильин, будет устанавливать причину выброса метана, который привел к взрыву в месте, где велись подготовительные работы для дальнейшей добычи угля. Во время брифинга на площадке региональных коммуникаций министр сообщил, что при июньской проверке многие выявленные нарушения были устранены, а на месте сегодняшнего взрыва никаких нарушений замечено не было, сообщает ekaraganda.kz

Эта шахта проверялась нашим и техническим подразделением в июне этого года. Замечаний такого характера, связанных с выбросом метана, не было. Неделю назад было зафиксировано повышение концентрации метана в лаве, но участок, где это было обнаружено, находится в довольно отдаленном месте от очага происшествия. По предписанию технадзора лава была остановлена. Нарушения, которые были в июне, не влияли на то, чтобы приостановить шахту. Часть из них была устранена по ходу проведения проверки. При проверке работы непосредственно в забое, где произошла трагедия, нарушений выявлено не было", - сообщил глава МЧС.

Юрий Ильин отметил, что по каждому трагичному случаю проводится тщательное расследование и, если сейчас комиссия обнаружит нарушения при работе шахты, виновные понесут соответствующее наказание. Однако о закрытии шахты имени Ленина речи не идет.

Действительно, трагедии на этой шахте были и ранее. Самая крупная произошла в 2006 году, когда погиб 41 человек. Тогда виновные были привлечены к ответственности. Однако говорить о полной приостановке шахты, чтобы люди потеряли свои рабочие места, конечно, не приходится. Что касается оборудования, то в этом году руководство угольного департамента подписало договор о проведении модернизации оборудования. Закуп нового оборудования уже проводится, и общая стоимость проекта оценивается в 200 миллионов долларов", - сообщил министр.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Он также поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, трагедия на шахте произошла сегодня около трех часов ночи. При бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли 5 шахтеров.