Землетрясение произошло в 320 километрах от Алматы

Караганда. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY
- Медики проинформировали о состоянии четверых пострадавших в аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, сообщает
пресс-служба акимата региона.
У двоих пострадавших открытая черепно-мозговая травма и отравление газами. Обоих готовят к операции. Ее планируют провести в течение часа. Они в сознании, состояние тяжелое. Учитывая тяжесть травмы, прогноз делать рано", - проинформировал заместитель директора по медицинской части больницы имени Макажанова Талғат Жүкен.
Также двое пострадавших находятся в токсикологическом отделении. У них тяжелое отравление метаном и угарным газом. Состояние стабильное.
По словам заместителя генпрокурора Асета Чиндалиева, в настоящее время со стороны правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных работ.
Расследование идет, по итогам результата будут приняты процессуальные решения и соответствующие меры будут приняты. Пока не могу сказать, кто понесет наказание", - цитирует zakon.kz Асета Чиндалиева.
Также в акимате Карагандинской области опубликовали
список погибших на шахте имени Ленина.
1. Бойченко Дмитрий Игоревич, 1991 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 8 лет. Осталась мать.
2. Санжаров Андрей Павлович, 1980 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 21 год. Остались родители и двое детей.
3. Инкин Денис Анатольевич, 1984 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 13 лет. Остались отец, супруга, дочь и еще один человек на иждивении.
4. Кашкей Арман Кадиржанулы, 1993 года рождения, машинист буровой установки подземный. Стаж работы - 8 лет. Остались родители.
5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы, 1996 года рождения, помощник машиниста буровой установки. Остался отец.
Напомним, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел
внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников. Позже стало известно
о пятом погибшем.