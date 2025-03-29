Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясенияТокаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Землетрясение в Жамбылской области: Токаев поручил оказать помощь в восстановлении соцобъектов и домов Дополнено
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру страны Олжасу Бектенову оказать помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов после землетрясения в Жамбылской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ситуация в области находится под контролем правительства.
Между тем в пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что в Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.
Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях. Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбору данных на предмет наличия разрушений", - заявили в пресс-службе.
Дополнено 28.03.2025, 21.01
В Жамбылской области комиссия выявила трещины в зданиях социальных объектов и частных жилых домах, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В командном центре МЧС и на базе ДЧС области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии. Комиссией установлены трещины в 11 зданиях социальных объектов и 12 частных жилых домах в Меркенском районе и районе имени Рыскулова. Комиссия продолжает работу. Жертв и пострадавших нет", - заявили в ведомстве.
Напомним, 28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и в городе Таразе. После землетрясения в зданиях дома культуры, больницы и школы выявили трещины.
Днем жители Жамбылской области вновь ощутили подземные толчки.