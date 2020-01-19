Женщину спасли при пожаре в многоэтажном доме в Алматы

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Пожар произошел в многоэтажном доме в микрорайоне Айнабулак в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре поступило в 12.25. По прибытии обстановка была следующая: из окон квартиры, расположенной на пятом этаже, исходил густой черный дым. На лестничных клетках 4-го и 5-го этажей создалось сильное задымление и высокая температура, жильцам вышележащих этажей были отрезаны пути эвакуации", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

По ее информации, в ходе разведки начальник караула пожарной части №12 капитан гражданской защиты Ердос Бекпатшаев спас ослабленную пожилую женщину, находившуюся на лестничном пролете между 4-м и 5-м этажами. Женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Для тушения пожара в окно пятого этажа была установлена автолестница, через которую в очаг пожара был подан пожарный ствол. Пожар локализован за 14 минут, в 13.20 он был ликвидирован. Его площадь составила 48 квадратных метров. Удалось не допустить гибели людей и защитить смежные квартиры жителей. Жертв и пострадавших нет. Женщина осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, отравлений и ожогов не зафиксировано", - прокомментировали в ДЧС.

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